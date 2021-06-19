Собянин сообщил о новых случаях заражения китайским штаммом в Москве

https://static.news.ru/photo/fc808002-d191-11eb-9272-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент на территории Москвы среди вновь заболевших коронавирусной инфекцией нового типа практически не выявляется заражения китайским штаммом COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что сейчас для города уже прошло время теоретических изысканий. Все видят, что именно происходит на практике.

Китайского вируса среди заболевших практически уже нет. Сейчас врачи фиксируют в заболевших новый штамм коронавируса — индийский, — подчеркнул мэр.

19 июня Москва установила рекорд по заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За сутки заболели 9120 жителей, передаёт оперштаб. Днём ранее медики выявили 9056 случаев.

За указанные 24 часа в столице скончались 76 пациентов с COVID-19, а всего — свыше 21 тысячи. Вылечились за сутки 3395 человек и более миллиона москвичей за всё время пандемии.

Ранее Собянин сказал, что в Москве может быть выстроен барьер, своеобразный щит от COVID-19, если в короткий срок как можно большее количество горожан пройдут вакцинацию.