Собянин сообщил о двойном запасе коек для больных коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/ceb86bec-6087-11eb-b568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московских больницах есть почти двойной запас больничных коек для пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

В среду, 27 января, градоначальник осмотрел новое здание подстанции скорой помощи в Коммунарке. После он пообщался с журналистами, отметив, что эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается.

Все основные подразделения по ковиду должны продолжать работать, но часть клиник мы будем выводить, так как сегодня у нас практически двойной запас коечного фонда, — рассказал мэр.

Вместе с тем Собянин призвал москвичей оставаться во всеоружии и не расслабляться. Хотя заболеваемость и снижается, количество уже болеющих людей в тяжёлом состоянии остаётся высоким.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве. Так, столичные бары, рестораны и другие предприятия, оказывающие услуги в сфере отдыха и развлечений, возвращаются к работе в ночное время. Кроме того, перевод 30% сотрудников на удалённую работу больше не является обязательным и остаётся на усмотрение работодателя.