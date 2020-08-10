Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабильна уже два месяца

https://static.news.ru/photo/cc5d8362-dafb-11ea-8303-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве ситуация с коронавирусом остаётся стабильной на протяжении уже двух месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная, примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами, — цитирует градоначальника РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день передвижение населения по городу восстановлено практически полностью, работу возобновили большинство предприятий и организации.

Москва по-прежнему лидирует в России по уровню заболеваемости COVID-19. За последние сутки в столице было зафиксировано 694 новых случая заражения.

Высокую выявляемость коронавируса мэр объяснил тем, что Москва превосходит другие мегаполисы мира по объёмам тестирования на COVID-19.

Всего в столице России, согласно последним данным, с начала пандемии заболели более 248,2 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 4585 человек, выздоровели более 190,5 тысячи пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что введённые из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве ещё несколько месяцев. Жители и гости столицы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. В метро вновь стали штрафовать пассажиров без масок.