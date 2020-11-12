Собянин разъяснил, какие ограничения будут действовать в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/0865ea08-24de-11eb-be9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь.

Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Москвичи смогут отпраздновать Новый год как в кругу семьи и близких, так и погулять по городу, отметил мэр.

Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома. <...> Новый год придёт по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, — заявил он.

Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с связи с эпидемиологической обстановкой отменили новогодние гулянья. Собянин отмечал, что запрет распространяется в том числе и на массовые рождественские мероприятия.