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В Москве отменили массовые новогодние гулянья

18:12, 11 ноября 2020 239
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что массовые новогодние гулянья в Москве в этом году проводиться не будут из-за ситуации с коронавирусом.

До Нового года ещё далеко. Но тем не менее массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, — сообщил в эфире Первого канала Собянин.

Он уточнил, что запрет распространяется в том числе и на массовые рождественские мероприятия.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что массовые новогодние гулянья в регионе в этом году не планируются. Он порекомендовал встретить праздник с семьёй, «как положено на Руси», и пообещал «сделать всё, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой и в тепле».

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