Собянин раскрыл темпы вакцинации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие пару дней в столице первый компонент вакцины от коронавируса получат уже 3,5 млн человек. Он добавил, что ситуация с пандемией в городе стабилизировалась, но остаётся сложной, пишет РИА Новости.

Градоначальник также уточнил, что на текущий день Москва по темпам вакцинации вышла уже на уровень в 110 тысяч человек в день. Тем не менее этого недостаточно, так как ежедневно в больницы попадают порядка 1,7 тысячи человек в день. У всех поступающих в медучреждения фиксируется среднее или тяжёлое течение болезни.

Также мэр заявил, что на сегодня власти выдали уже порядка 3,5 млн QR-кодов для прохода в заведения общепита столицы и это приносит свои плоды. Что касается развития ситуации с заболеваемостью COVID, то здесь Собянин заметил, что пока не рискует давать прогнозы.

Прогнозировать дальнейший спад заболеваемости коронавирусом в Москве я бы не взялся, очень большое число госпитализированных, — заметил мэр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказывающиеся прививаться от коронавируса россияне поступают несознательно. Из-за них будет сложно достичь полной вакцинации населения страны.