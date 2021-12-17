Собянин рассказал об ограничениях под Новый год.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть ситуация с ограничительными мерами против коронавируса в столице под Новый год. По его словам, об ограничениях будет объявлено заранее, пока же можно жить, соблюдая текущие ограничительные меры, завил градоначальник в эфире «Россия 1».

Жить так, как мы живём, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим, — ответил Собянин на вопрос журналиста о возможных новогодних ограничениях.

Мэр Москвы добавил, что обычно новые ограничения вводятся при неконтролируемых всплесках заболеваемости. И в этом плане городские власти всегда готовятся к худшему варианту событий, но мечтают о лучшем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал стоимость лечения от COVID-19 в стационаре. Он заявил, что в среднем на каждого пациента тратится около четверти миллиона рублей. При этом градоначальник заметил, что стоимость лечения тяжелобольных и пациентов с лёгкой формой заболевания, конечно, разнится.