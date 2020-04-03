Собянин рассказал о состоянии главврача Коммунарки

https://static.news.ru/photo/a5c5739e-75d5-11ea-bde7-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя приемлемо.

Настрой неплохой, боевой, чувствует он себя, я бы не сказал, что замечательно, но вполне приемлемо, — отметил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин надеется, что Проценко скоро вернётся в ряды борцов с COVID-19.

31 марта появилась информация о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оказался инфицированным. При этом 25 марта Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19 в Коммунарке.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне информации о заражении Проценко COVID-19 отметил, что Путин регулярно проводит тесты на наличие коронавируса и у него всё нормально.