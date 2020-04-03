Собянин рассказал о прошлых планах ввести жёсткий карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в его планах было введение жёсткого пропускного режима в столице, однако ситуация изменилась.
По его словам, городская администрация пока отказалась от подобной ограничительной меры потому, что москвичи на этой неделе «ведут себя корректно».
Он также заявил, что для того чтобы в Москве не был введён жёсткий карантин, жителям города следует соблюдать режим полной самоизоляции,
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице будет осуществляться электронный мониторинг местоположения заражённых коронавирусом и проживающих с ними лиц.
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