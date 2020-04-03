Собянин рассказал о прошлых планах ввести жёсткий карантин

https://static.news.ru/photo/25ad9624-75a7-11ea-a791-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в его планах было введение жёсткого пропускного режима в столице, однако ситуация изменилась.

По его словам, городская администрация пока отказалась от подобной ограничительной меры потому, что москвичи на этой неделе «ведут себя корректно».

Он также заявил, что для того чтобы в Москве не был введён жёсткий карантин, жителям города следует соблюдать режим полной самоизоляции, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице будет осуществляться электронный мониторинг местоположения заражённых коронавирусом и проживающих с ними лиц.