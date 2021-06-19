Собянин рассказал, как выстроить «щит» от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/fe2deca4-d18d-11eb-b179-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве может быть выстроен барьер, своеобразный щит от COVID-19, если в короткий срок как можно большее количество горожан пройдут вакцинацию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Политик подчеркнул, что в плане решения этой проблемы никто не придумал ничего нового. Гражданам необходимо максимально быстро прививаться. Люди после вакцинации, отметил мэр, в большинстве случаев не заболевают. А если привитый гражданин всё же заразился, то недуг не протекает тяжело.

Также градоначальник призвал к соблюдению санитарных требований.

В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда, — сказал Собянин.

Мэр добавил, что 1,5 млн москвичей уже привились обоими компонентами вакцины. По его словам, в городе фиксируются повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации.

Ранее Собянин ответил на шуточный пост юмориста Александра Незлобина в соцсети Instagram. Глава города порекомендовал комику вакцинироваться.

Юморист написал личное сообщение в соцсети градоначальнику, где спросил его, не занят ли он, а также можно ли что-то планировать на лето. А затем сделал скриншот и опубликовал пост, где спросил у подписчиков, ответит ли ему Собянин.