Собянин сократил срок действия QR-кодов после ПЦР-теста

В Москве новые QR-коды будут оформляться переболевшим коронавирусом сразу на 12 месяцев, тем, кто получил ранее шестимесячные продлят ещё на полгода. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов сокращается с трёх до двух дней.

Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев. Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истёк, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления, — сообщил столичный градоначальник.

Собянин добавил, что QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.

При этом срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трёх до двух календарных дней. Это связано с ожидаемым распространением более заразного «омикрон»-штамма коронавируса.

Ранее срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов. Ранее результат анализа считался действительным 72 часа.