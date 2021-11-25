Собянин призвал москвичей сохранять оптимизм в условиях COVID-ограничений

Пандемия коронавируса быстро не закончится, и какое-то время ещё придётся жить в условиях ограничений. Однако, несмотря на это, нужно сохранять оптимизм и строить планы на будущее, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть всё-таки оптимистичными, — сказал градоначальник.

Собянин добавил, что Москва относится к городам, которые никогда не останавливаются. По его словам, столица России «всегда побеждала, всегда жила, всегда развивалась» и так будет в дальнейшем.

Ранее Собянин отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются к происходящему и чувствуют себя нормально. Мэр рассказал, что текущее состояние экономики столицы по своим показателям превышает уровень 2019 года по большинству направлений. Согласно данным департамента экономической политики Москвы, оборот пострадавших от пандемии отраслей превысил уровень 2020 года на 55%.