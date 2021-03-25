Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию

https://static.news.ru/photo/20809e90-8d74-11eb-82ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не затягивать с вакцинацией от коронавируса. По его словам, откладывая прививку, граждане подвергают себя «огромному риску».

Градоначальник заявил, что есть только два варианта развития событий: привиться от COVID-19 или переболеть.

Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжёлой форме с непонятными ещё тяжёлыми последствиями, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Особый акцент мэр сделал на пожилых москвичах. Он призвал их «не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя».

Согласно данным на 25 марта, в Москве за сутки было выявлено 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки жертвами инфекции стали 49 человек. Всего с начала пандемии в столице заразились более 1 млн человек. Из них 937,1 тысячи выздоровели и 16,3 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что Собянин рассказал о росте числа заразившихся и госпитализированных с коронавирусом среди пожилых москвичей. Мэр подчеркнул, что прививка является «спасением» для этой категории населения. Он также отметил, что у большинства пожилых людей нет противопоказаний для вакцинации.