Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице РФ стабильна. Однако стало фиксироваться больше заражений и госпитализаций среди пожилых граждан.
Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стала среди пожилого населения, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин отметил, что у большинства горожан в возрасте нет противопоказаний для вакцинации. Мэр подчеркнул, что прививка является «спасением» для этой категории населения.
За последние сутки в Москве выявили 1787 новых случаев COVID-19. За всё время пандемии в столице отмечено 1 017 309 случаев при 16 337 летальных исходах.
Как писал NEWS.ru, власти Москвы в двадцатых числах апреля могут объявить о снятии ограничений на массовые мероприятия в городе. Сроки не случайны, поскольку в Кремле намерены провести в обычном формате некоторые крупные мероприятия. В 2020 году шествие в столице «Бессмертного полка» из-за коронавируса прошло в онлайн-формате, в этом году его готовятся провести 9 мая в традиционной форме. Таким же будет и парад, посвящённый Дню Победы, рассказал РБК осведомлённый источник.
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