Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых москвичей

https://static.news.ru/photo/d5900ee6-8d66-11eb-bce1-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице РФ стабильна. Однако стало фиксироваться больше заражений и госпитализаций среди пожилых граждан.

Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стала среди пожилого населения, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что у большинства горожан в возрасте нет противопоказаний для вакцинации. Мэр подчеркнул, что прививка является «спасением» для этой категории населения.

За последние сутки в Москве выявили 1787 новых случаев COVID-19. За всё время пандемии в столице отмечено 1 017 309 случаев при 16 337 летальных исходах.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы в двадцатых числах апреля могут объявить о снятии ограничений на массовые мероприятия в городе. Сроки не случайны, поскольку в Кремле намерены провести в обычном формате некоторые крупные мероприятия. В 2020 году шествие в столице «Бессмертного полка» из-за коронавируса прошло в онлайн-формате, в этом году его готовятся провести 9 мая в традиционной форме. Таким же будет и парад, посвящённый Дню Победы, рассказал РБК осведомлённый источник.