Собянин поздравил с Новым годом москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с наступившим новым годом жителей столицы. Глава города отметил, что пандемия стала очень серьёзной проверкой для нынешнего поколения москвичей.
Пандемия стала самой серьёзной проверкой на прочность для нынешнего поколения москвичей, и, как не раз бывало в трудную минуту, мы сплотились, чтобы выдержать это испытание, — цитирует обращение мэра столицы РИА Новости.
Собянин пожелал помнить хорошее и забыть плохое.
Давайте будем как можно дольше хранить удивительную атмосферу взаимной помощи и поддержки, которая родилась в нашем городе в эти трудные дни, — сказал Собянин.
Градоначальник отметил, что Москва обязательно преодолеет все нынешние трудности и станет только сильнее.
Дорогие мои, спасибо за ваш труд, за ваше внимание и соучастие. Вместе с вами я поднимаю праздничный бокал за ваше здоровье и благополучие, за вас и ваших родных и близких. С новым 2021 годом! — сказал Собянин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с новым 2021 годом и отметил, что россияне в уходящем году не испугались трудностей и жили достойно.