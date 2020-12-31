Собянин поздравил с Новым годом москвичей

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Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с новым 2021 годом и отметил, что россияне в уходящем году не испугались трудностей и жили достойно.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год пришёл в 15:00 мск. Почти в полночь 31 декабря президентское обращение увидели жители европейской части России. Путин отметил,...