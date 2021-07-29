Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. Об этом он написал в своём блоге.

Градоначальник заметил, что за последнее время эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась. Так, число выявляемых случаев заражения COVID-19 снизилось больше чем в два раза. Кроме того, уменьшилось число случаев госпитализации, что может говорить о менее тяжёлом течении болезни или о меньшем числе заражённых. Собянин уточнил, что этому поспособствовала вакцинация населения.

Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах, — говорится в сообщении.

Тем не менее ношение медицинских масок всё ещё является обязательным. Такое ограничение будет действовать, пока число заражений не опустится до минимальных значений. Мэр снова призвал жителей столицы прививаться — так можно будет избежать осложнений и тяжёлого течения болезни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице быстро улучшается.