Собянин: около трёх миллионов москвичей находятся на рабочих местах

https://static.news.ru/photo/8d8cab7a-75a9-11ea-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о людях, которые продолжают ходить на работу в период пандемии. По данным градоначальника, в Москве таких около трёх миллионов человек.

Мы видим достаточный баланс: у нас около трёх миллионов человек находятся на рабочих местах. Работают органы госвласти, ЖКХ, коммунальный сектор, медицина, правоохранительные органы, системообразующие предприятия, — отметил Собянин.

При этом около двух миллионов находится на дистанционной работе. Собянин назвал такое положение дел балансом.

Это тот баланс, который нам и надо поддерживать. Мы не можем закрыть весь город, — подчеркнул мэр.

NEWS.ru писал ранее, что Сергей Собянин рассказал о планах ввести в столице режим жёсткой пропускной системы.