Собянин: около трёх миллионов москвичей находятся на рабочих местах

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о людях, которые продолжают ходить на работу в период пандемии. По данным градоначальника, в Москве таких около трёх миллионов человек.
Мы видим достаточный баланс: у нас около трёх миллионов человек находятся на рабочих местах. Работают органы госвласти, ЖКХ, коммунальный сектор, медицина, правоохранительные органы, системообразующие предприятия, — отметил Собянин.
При этом около двух миллионов находится на дистанционной работе. Собянин назвал такое положение дел балансом.
Это тот баланс, который нам и надо поддерживать. Мы не можем закрыть весь город, — подчеркнул мэр.
NEWS.ru писал ранее, что Сергей Собянин рассказал о планах ввести в столице режим жёсткой пропускной системы.
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