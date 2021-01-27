Собянин разрешил клубам и ресторанам работать в ночное время

https://static.news.ru/photo/c2555cc6-6068-11eb-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене ряда ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Одно из изменений, несомненно, порадует любителей досуга в ночное время. Отменяются ограничения на ночную работу баров, клубов, предприятий общественного питания и прочих организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха и развлечений. Отмечается при этом, что они всё равно обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и требования по рассадке посетителей.

Пандемия идёт на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка, — заявил Собянин.

Мэр отметил, что ситуация с распространением COVID-19 улучшается. Снижается суточная заболеваемость, меньше людей попадает в больницы с коронавирусом. Впервые с середины июня прошлого года в ковидных стационарах свободно более 50% коечного фонда.

Также теперь требование о переводе на менее 30% сотрудников предприятий на удалённую работу не является обязательным и носит рекомендательный характер. Решение о возвращении сотрудников в офисы будут принимать непосредственно работодатели.

Остаётся открытым вопрос об отмене ограничений в вузах, подведомственных столичному правительству. Собянин поясняет, что сроки и этапы их отмены объявят дополнительно. Решение будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки.

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