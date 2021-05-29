Собянин объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в мае

https://static.news.ru/photo/0fd9ddf8-c10f-11eb-9fcb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве после майских праздников объясняется тем, что многие не хотели обращаться за медпомощью в выходные дни. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам градоначальника, весна — эпидемиологический сезон. В это время года, так же как и осенью, наблюдается рост всех простудных заболеваний. К ним теперь прибавился коронавирус.

После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим, — сказал мэр.

Москва является лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. По данным оперштаба на 29 мая, в столице был выявлен 3241 новый случай заражения. За сутки из больниц выписали 2911 пациентов и 61 человек умер. Всего за время пандемии в Москве заразились коронавирусом более 1,1 млн человек. Из них свыше 1 млн выздоровели и 20 тысяч стали жертвами инфекции.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, но сам уровень заболеваемости остаётся достаточно высоким. Он призвал москвичей беречь себя и прививаться от COVID-19.