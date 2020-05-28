Собянин объяснил ужесточение масочного режима в Москве

https://static.news.ru/photo/5b712d06-a0ff-11ea-9612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масочный режим в столице продлили ради безопасности горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, маски необходимы, так как москвичи будут забывать о дистанции.

Представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми, вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями. Не так, как мы стоим, — на расстоянии 2 метров, а вплотную и без масок, — объяснил градоначальник в эфире «России 24».

21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

С 1 июня начнётся второй этап смягчения ограничений.

Как писал NEWS.ru, в столичном департаменте здравоохранения Москвы заявили, что статистика смертей за май в городе превысит прошлогодние показатели. Это связано с тем, что пик заболеваемости в Москве пришёлся на конец апреля. Между пиками заболеваемости и смертности проходит около двух-трёх недель.