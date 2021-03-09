Путин дал срок для анализа ситуации с зарплатами бюджетников до 20 апреля

https://static.news.ru/photo/6b02fcf2-8170-11eb-91ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин потребовал проанализировать ситуацию с зарплатами работников бюджетной сферы и представить ему доклад до 20 апреля.

Согласно распоряжению главы государства, кабмин совместно с органами исполнительной власти субъектов должны определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным президентским указом № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», сообщается на сайте Кремля.

В качестве ответственных лиц указаны премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства России поручил собрать данные и установить «реальный уровень зарплаты каждого работника» бюджетной сферы, а также оценить разброс по оплате труда в рамках одной и той же структуры. Он также потребовал от Минтруда и Минфина подготовить предложения по повышению зарплат отдельных категорий бюджетников

Премьер обратил внимание руководителей министерств и ведомств, а также губернаторов и глав организаций, что недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально. Он подчеркнул, что за цифрами важно видеть людей.