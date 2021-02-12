Мишустин потребовал предоставить реальные данные о зарплатах бюджетников

https://static.news.ru/photo/2e3ecc60-6d2a-11eb-a62e-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Принципы формирования зарплат бюджетников в регионах должны быть максимально прозрачными. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он поручил собрать данные и установить «реальный уровень зарплаты каждого работника», а также оценить разброс по оплате труда в рамках одной и той же структуры.

Мишустин подчеркнул, что к майскому указу президента России Владимира Путина 2012 года нельзя подходить формально, он должен и дальше быть базовым ориентиром по заработной плате бюджетников.

Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет, — отметил премьер.

Вопрос зарплат бюджетников очень чувствителен для граждан. Кроме того, полученные данные должны помочь в подготовке предложений по изменению ситуации.

Детальную информацию по зарплатам руководители министерств должны предоставить в Минтруд к началу апреля, передаёт ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что заработная плата представителей бюджетного сектора может отличаться от субъекта к субъекту, это нормальная ситуация. По его словам, иногда возникает ситуация, когда базовые ставки разнятся в одном регионе у однотипных учреждений, находящихся «на одной улице».

Руководитель государства отметил, что бюджетникам страны необходимо объяснять порядок формирования их зарплат. Связанные с заработной платой механизмы должны быть понятны и прозрачны, сообщал NEWS.ru.