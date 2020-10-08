Собянин назвал экс-сенатора Долгих своим другом и наставником

https://static.news.ru/photo/4fcbc772-093c-11eb-be63-fa163e074e61_660.jpg Владимир Долгих Фото: mgsv.moscow

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал известие о смерти бывшего сенатора и главы столичного совета ветеранов Владимира Долгих. Он назвал политика свои другом и наставником.

Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Он был для меня старшим наставником и другом, — написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

Собянин отметил, что за время своей работы Долгих внёс огромный вклад в развитие тяжелой промышленности страны, энергетики, в модернизацию отечественной экономики, а также развитие парламентаризма.

Нам всем и мне лично будет его очень не хватать, — добавил мэр.

Долгих родился в 1924 году в селе Иланском Енисейской губернии (ныне — город Иланский Красноярского края). В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. После окончания войны получил два высших образования.

В разные годы Долгих был директором Норильского горно-металлургического комбината им. Завенягина, заведующим Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС, входил в состав совета директоров «Норникеля», был депутатом Госдумы VI созыва и членом Совета Федерации. С 2002 года возглавлял Московскую городскую общественную организацию ветеранов. Скончался на 96-м году жизни.

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