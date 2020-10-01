Собянин: cитуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве на грани критичной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе на грани критичной.
Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жёсткие меры, — отметил градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, призыв властей к работодателям не сработал. Практически никто не захотел перевести своих сотрудников на удалённую работу.
После того как было рекомендовано переводить граждан на удалённую работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам, — подчеркнул глава города.
За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в Москве перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19. Это следует из его указа. Мера принята до 28 октября.
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