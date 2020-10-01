Собянин: cитуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве на грани критичной

https://static.news.ru/photo/1ad0a152-a036-11e9-a2bd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе на грани критичной.

Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жёсткие меры, — отметил градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, призыв властей к работодателям не сработал. Практически никто не захотел перевести своих сотрудников на удалённую работу.

После того как было рекомендовано переводить граждан на удалённую работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам, — подчеркнул глава города.

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в Москве перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19. Это следует из его указа. Мера принята до 28 октября.