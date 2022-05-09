Собрания жильцов многоквартирных домов переведут на «Госуслуги»

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Голосование жильцов многоквартирных домов можно будет проводить на портале госуслуг в случае принятия Госдумой поправок в Жилищный кодекс. Депутаты планируют их рассмотреть в рамках весенней сессии, пишут «Известия».

Это позволит сделать более прозрачным принятие решений по общедомовым вопросам. При этом возможность онлайн-голосования была доступна и ранее, но активно жильцами не использовалась. Поправки в ЖК, о которых идёт речь, были разработаны по итогам поручений президента Владимира Путина в период пандемии в 2020 году.

На тот момент онлайн-голосование оказалось очень востребованным. Однако и после снятия ограничений формат остался актуальным, особенно в больших городах. В Москве проведение собрания жильцов возможно через систему ГИС ЖКХ и через региональную электронную систему. В других регионах это возможно через другие информационные системы, но для этого надо провести собрание в обычной форме, чтобы принять решение об онлайн-голосовании.

В итоге в первом чтении был рассмотрен законопроект, который предусматривает использование для вышеуказанных целей портал госуслуг. Согласно предложенным поправкам, жильцы смогут получать предложения по повестке и проводить голосование в электронной форме.

Жильцы могут принять решение выбрать управляющую компанию или создать ТСЖ. Онлайн-голосование упростит процедуру идентификации и проверки относительно решения каждого участника собрания.

Ранее сообщалось, что собственникам квартир хотят вернуть возможность принимать решения о капитальном ремонте домов. Законопроект, упрощающий необходимую для этого процедуру, планируется внести в нижнюю палату российского парламента в течение весенней сессии.