Засекреченные собственники земли в Москве оказались связаны с главой МВД

Скрытый из публичной кадастровой карты земельный участок в коттеджном посёлке «Творчество» в Новой Москве принадлежит владельцам ТЦ «Ереван-Плаза», утверждает Sobesednik.ru. Журналисты также заявили, что партнёром семьи Степанян, которая владеет участком, является сын главы МВД Владимира Колокольцева Александр.

Несколько лет назад в России началась регулярная практика сокрытия высокопоставленных собственников недвижимости. Кто-то стал «Российской Федерацией», кого-то спрятали под ничего не значащими аббревиатурами, а в особо важных случаях кадастровые номера участков и вовсе пропадают из системы. <...> Всё свидетельствовало о том, что там живут непростые люди. Ими оказалась влиятельная семья Степанян, владеющая большим количеством столичной собственности (в том числе ТЦ «Ереван-Плаза»), — сообщает издание.

По данным журналистов, ООО «Стена», которое принадлежит Давиду Степаняну и Александру Колокольцеву, — убыточная фирма, получавшая при этом помощь от московских властей. Так, во время первой волны коронавируса «Стене» был выделен грант из бюджета Москвы, компенсировавший уплату налогов и дающий отсрочку по имущественным платежам.

Ранее сообщалось, что заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев, возглавивший Федеральную службу исполнения наказаний, заработал свыше 38 млн рублей за 2018 год — больше любого сотрудника МВД. Такой доход чиновник получил благодаря единовременной социальной выплате на приобретение жилья.