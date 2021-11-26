Новый глава ФСИН оказался самым богатым полицейским 2018 года

Замминистра МВД РФ Аркадий Гостев, возглавивший Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), заработал свыше 38 млн рублей за 2018 год — больше любого сотрудника МВД, сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на официальную декларацию. Такой доход связан с единовременной социальной выплатой на приобретение жилья.

В 2020 году доход Гостева составил 4,8 млн рублей, его жены — 7,8 млн, ребёнка — 12 млн. Чиновник владеет земельным участком площадью 1000 кв.м., квартирой в 97,1 кв.м., домом и гаражом. Также в собственности его семьи автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado. Сам Гостев не раз обращал внимание на недостаточное финансирование системы МВД.

Размеры денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел оставались неизменными с 2012-го по 2017 год, практически шесть лет. За это время из-за инфляции произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников, — говорил он.

Аркадий Гостев был назначен на новую должность вместо Александра Калашникова, возглавлявшего ФСИН более двух лет. Гостеву 60 лет, с 2012 года он занимал должность замминистра МВД РФ, в 2016-м получил звание генерал-лейтенанта полиции. Имеет медали «За доблесть в службе», «За безупречную службу», «За отличие в охране общественного характера», «За боевое содружество», «200 лет МВД России».

Ранее в Комитете против пыток заявили, что назначение Аркадия Гостева главой ФСИН не улучшит ситуацию с пытками в колониях. А именно с ними связана отставка предыдущего главы, считает юрист Олег Хабибрахманов.