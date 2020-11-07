Собчак заступилась за Дзюбу после скандала с публикацией видео

https://static.news.ru/photo/4ffc3ab6-21d7-11eb-aa6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне от скандала, который возник вокруг нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаете, как «новые стандарты этики» становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР? — написала Собчак в Instagram.

Интимное видео, предположительно, с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал Дзюбу после появления в Сети скандального видео.