Собчак спародировала Бутину в тюрьме у Навального

https://static.news.ru/photo/4725f22c-9bd2-11eb-a61b-96000091f725_660.jpg Фото: Ксения Собчак / youtube

Российская телеведущая Ксения Собчак в очередном выпуске своего шоу «Осторожно: Новости» спародировала поездку Марии Бутиной в исправительную колонию № 2 во Владимирской области, в которой содержат оппозиционера Алексея Навального.

Собчак подшутила над поведением журналистки, устроившей ссору с Навальным. Бутина заявила, например, что условия в ИК-2 лучше, чем в гостинице её родного города.

Телеведущая записала ролик в рыжем парике в шикарном отеле, рассказав, что «сама сидела в тюрьме и знает, что в американских колониях из стен стреляют отравленными стрелами».

Псевдосотрудники колонии проводят Собчак по тюрьме и рассказывают обо всех плюсах содержания, а также о том, как заключённые дружат с ФСИН.

2 апреля 2021 года член Общественной палаты РФ и журналистка Мария Бутина посетила колонию в Покрове, где содержится оппозиционер Алексей Навальный. В ходе визита она поговорила с его сокамерниками, устроила ссору с Навальным.

Сокамерник блогера Константин Михалкин рассказал, что Навальный отказывается работать и последние два дня просто лежал на кровати, что запрещено в колонии, писал NEWS.ru.