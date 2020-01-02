https://static.news.ru/photo/a4d41d34-2d12-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак осудила общественных деятелей, которые не нашли повода порадоваться подвигу пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова. Он посадил самолёт на кукурузное поле и спас 233 человека.

По мнению Собчак, равнодушное отношение к событию оппозиционеры продемонстрировали из-за того, что оно широко освещалось федеральными каналами. Об этом журналистка заявила в новогоднем выпуске на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

Вот момент, когда вся страна может, как вокруг праздника 9 Мая, объединиться и сказать: «Мы все считаем, что этот человек классный, он герой». Я обратила внимание, что часть людей — и политиков, и оппозиционеров — либо промолчали, либо присоединились к этому гораздо позже, либо вообще не обсуждали, — сказала телеведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак осыпала генерального директора Первого канала Константина Эрнста комплиментами. По её словам, если в РФ какие-то мужчины и могли бы ей понравиться, то это были бы Эрнст и миллиардер Александр Мамут. При этом она отметила, что сейчас такими вещами не интересуется, так как «глубоко замужем на ближайшие пару месяцев».