Собчак присоединилась к травле Захаровой

https://static.news.ru/photo/5f104b4e-8bd9-11ea-a909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на конфликт Марии Захаровой и Алексея Навального.

Экс-кандидат в президенты РФ заявила, что официальный представитель МИД является не «отважной женщиной», а «трусом».

У меня на каждый ваш тезис есть что сказать. Что теперь будет не так? Сошлётесь на занятость? Я-то вам условий выдвигать не буду. Или вам уже позвонили и запретили с кем-либо дебатировать из людей с противоположными взглядами? — заявила журналистка.

Она считает, что Захарова занимается пропагандой возмутительной политики Москвы.

Заявленные на 1 мая онлайн-дебаты между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и оппозиционером Алексеем Навальным отменены. Об этом сообщил Алексей Пивоваров, который выступил модератором встречи. По его словам, стороны не смогли уладить разногласия по вопросу необходимости модерации процесса. Пивоваров заявил о выходе из этой «истории».

Как писал NEWS.ru, Навальный прокомментировал отмену онлайн-дебатов с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. По его словам, заявление чиновницы о том, что ей пытались навязать неприемлемые условия дебатов, вызвали у него стыд за МИД.