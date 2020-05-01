Захарова и Навальный отменили онлайн-дебаты

https://static.news.ru/photo/6496420c-8b8f-11ea-bae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Заявленные на 1 мая онлайн-дебаты между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и оппозиционером Алексеем Навальным отменены. Об этом сообщил модератор Алексей Пивоваров, который выступил модератором встречи.

В объявленном ранее формате дебаты Захарова-Навальный не состоятся, — написал журналист в своём Twitter.

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По его словам, стороны не смогли уладить разногласия по вопросу необходимости модерации процесса. Пивоваров заявил о выходе из этой «истории».

Сама Захарова прокомментировала отмену дебатов в Facebook. Спикер МИД подчеркнула, что Навальный отказался общаться с ней лично, а передавал всю информацию через своего соратника Любовь Соболь. Кроме того, Захарова указала на выставленные условия — о чём можно говорить, а о чём нельзя.

Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь, — подытожила политик.

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Захарова вызвала оппозиционного политика Алексея Навального на онлайн-дебаты. Навальный принял предложение, подчеркнув, что «в обычной ситуации» проигнорировал бы его.