Захарова и Навальный проведут онлайн-дебаты

https://static.news.ru/photo/a48473ee-8b3e-11ea-af3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Facebook.com/navalny

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова вызвала оппозиционного политика Алексея Навального на онлайн-дебаты. Навальный принял предложение.

Предложив Навальному поговорить лично, Захарова предполагала, что он не пойдёт на диалог.

А онлайн? Ведь струсит, — написала представитель МИД на своей странице в Facebook.

В той же соцсети политик принял вызов, подчеркнув, что «в обычной ситуации» проигнорировал бы предложение.

Однако, ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично, — ответил Навальный.

Оппозиционер, вероятно, имел в виду интервью Михаилу Зыгарю, в котором Захарова заявила, что некоторые из граждан России, которых эвакуировали из-за рубежа, оказались за границей во время пандемии из-за собственных эгоизма и безответственности.

Дебаты состоятся 1 мая в 17:00.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что процесс вывоза граждан из-за рубежа будет продолжаться до восстановления регулярного авиасообщения.