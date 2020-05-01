Навальный ответил Захаровой по поводу срыва дебатов

https://static.news.ru/photo/56afa20e-8bb8-11ea-9a54-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал отмену онлайн-дебатов с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. По его словам, заявление чиновницы о том, что ей пытались навязать неприемлемые условия дебатов, вызвали у него стыд за МИД.

Полностью подтверждаю всё, что сказал о Захаровой вчера в своём прямом эфире. С одним уточнением: сегодня мне ещё стыднее и за МИД России, и за саму Захарову — его официального представителя, — написал он на своей странице в Facebook.

Оппозиционер подчеркнул, что «патологическая боязнь» любых представителей открытой дискуссии показывает, насколько неуверенно себя чувствуют эти «обладатели огромных рейтингов».

В комментариях к посту Захаровой от добавил, что со своей стороны он готов к дебатам на любых условиях, но предпочитает присутствие модератора, который не допустит превращения перепалки в цирк.

Или ваша стратегия в том, чтобы струсить и отказаться, но везде писать, что отказался я? — поинтересовался блогер.

Ранее представитель МИД Мария Захарова огласила условие участия в онлайн-дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным. По её словам, она готова пообщаться с ним «один на один», без модератора. Кроме того, дипломат пожаловалась, что ей начали ограничивать темы для обсуждения.

Как писал NEWS.ru, что заявленные на 1 мая онлайн-дебаты между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и оппозиционером Алексеем Навальным отменены. Об этом сообщил Алексей Пивоваров, который выступил модератором встречи. По его словам, стороны не смогли уладить разногласия по вопросу необходимости модерации процесса. Пивоваров заявил о выходе из этой «истории».