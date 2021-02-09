Снимавшую «сглаз» с ювелирных украшений лжегадалку задержали в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/14174f22-6ab6-11eb-804a-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Полиция подмосковного Подольска задержала женщину, которая представлялась гадалкой и целительницей. Её подозревают в мошенничестве.

По данным пресс-службы главка МВД по региону, подозреваемая предлагала снять сглаз с денег и ювелирных украшений. Жертвой экстрасенса стала хозяйка ювелирного магазина.

Лжегадалка забрала у потерпевшей драгоценности, чтобы снять сглаз, а потом вернуть их владелице. Позднее она забрала и украшения из квартиры клиентки, так как они якобы несли отрицательную энергию. В тот же день задержанная снова позвонила женщине с заявлением о том, что на её сына также наложена порча. Для процедуры снятия она потребовала миллион рублей. Это вызвало подозрения у хозяйки ювелирного магазина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали лжегадалку, которая призналась, что сдала драгоценности на сумму свыше 300 тысяч рублей в ломбард. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая заключена под стражу, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, жительница Санкт-Петербурга подала в суд на гадалку, которая не смогла вернуть ей мужа. Она требовала более миллиона рублей компенсации, но отозвала свой иск после покупки фаллоимитатора.