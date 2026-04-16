Сникерс-торт из 90-х — готовлю без выпечки из натуральных продуктов. Получаем тот самый вкус

Этот десерт — не просто торт, а путешествие во вкус детства. Он в точности повторяет фирменную комбинацию соленого арахиса, тягучей карамели и молочного шоколада, но в формате изысканного домашнего угощения из натуральных продуктов.

Что понадобится

Для основы: 200 г маршмеллоу, 115 г сливочного масла, 1 ч. л. ванильного сахара, 1/4 ч. л. соли, 150 г сахарной пудры. Для крема: 380 г вареной сгущенки, 50 г сливочного масла, 150 г жареного соленого арахиса. Для глазури: 200 г молочного шоколада, 1 ст. л. растительного масла. Фольга, масло для смазывания.

Как я готовлю

Форму 16х25 см застилаю фольгой, смазываю маслом. Маршмеллоу растапливаю со сливочным маслом, ванильным сахаром и солью, добавляю сахарную пудру, выливаю в форму. Холодильник на 30 минут. Сверху распределяю рубленый арахис.

Вареную сгущенку взбиваю с размягченным сливочным маслом, выливаю на арахис. Холодильник на 1 час. Растапливаю шоколад с растительным маслом, заливаю торт. Даю застыть. Нарезаю горячим ножом.

