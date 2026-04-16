16 апреля 2026 в 11:00

Сникерс-торт из 90-х — готовлю без выпечки из натуральных продуктов. Получаем тот самый вкус

Этот десерт — не просто торт, а путешествие во вкус детства. Он в точности повторяет фирменную комбинацию соленого арахиса, тягучей карамели и молочного шоколада, но в формате изысканного домашнего угощения из натуральных продуктов.

Что понадобится

Для основы: 200 г маршмеллоу, 115 г сливочного масла, 1 ч. л. ванильного сахара, 1/4 ч. л. соли, 150 г сахарной пудры. Для крема: 380 г вареной сгущенки, 50 г сливочного масла, 150 г жареного соленого арахиса. Для глазури: 200 г молочного шоколада, 1 ст. л. растительного масла. Фольга, масло для смазывания.

Как я готовлю

Форму 16х25 см застилаю фольгой, смазываю маслом. Маршмеллоу растапливаю со сливочным маслом, ванильным сахаром и солью, добавляю сахарную пудру, выливаю в форму. Холодильник на 30 минут. Сверху распределяю рубленый арахис.

Вареную сгущенку взбиваю с размягченным сливочным маслом, выливаю на арахис. Холодильник на 1 час. Растапливаю шоколад с растительным маслом, заливаю торт. Даю застыть. Нарезаю горячим ножом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

В России обновили правила оформления больничных
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
Тренер назвал неожиданную причину растущего живота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл вероятную судьбу украинских беженцев в Евросоюзе
«Надо бить»: депутат о производстве дронов для ВСУ в Евросоюзе
«Стратегия поменялась»: военэксперт о планах НАТО производить дроны для ВСУ
«Не его дело»: Писториуса осадили после слов об отношении РФ к переговорам
В России зафиксировали ослабление рубля
Мадьяр отверг роскошный замок Орбана за $650 млн
Роспотребнадзор высказался о распространении чумы в России
Сотрудники ТЦК «исцелили» украинца на костылях
Страшная атака ВСУ на Кубань 16 апреля: удар по детскому саду, жертвы
Глава президиума союза пенсионеров ответил, кто получит выплаты к 9 Мая
Один вид двукрылых насекомых пробудился в Москве
В МИД России ответили на вопрос о запросах ЕС на поставки энергоресурсов
Мурашко назвал четыре болезни, наносящие наибольший ущерб здоровью россиян
Психолог объяснила, почему россиянки избегают походов к гинекологу
Экс-бойцу ВСУ Черному-Швецу дали 18 лет колонии в России
Создатели обменника придумали «кнопку воровства» и перевели себе миллиарды
Наступление ВС РФ на Харьков 16 апреля: полсотни убитых, бойня в Купянске
ЦБ РФ решил подвести черту под годами высокой инфляции
Главреду Telegram-канала «Сапа» предъявили обвинение во взятке
«Зловещий спрут»: военэксперт о новом совещательном органе Украины и НАТО
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
