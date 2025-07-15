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15 июля 2025 в 06:35

«Снежная лавина» в вашем саду! Ароматный многолетник — дешевый и красивый

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Снежная лавина» накроет ваш сад! Ароматный многолетник — дешевый и красивый! Чудо-кустарник для сада — чубушник или жасмин. Он морозостойкий, бюджетный и неприхотливый! Садоводы России в восторге от нового хита сезона — кустарника «Снежная лавина», который сочетает неприхотливость, красоту и доступную цену. Это растение выдерживает морозы до -40 °C, не требует сложного ухода и радует пышным цветением с весны до осени.

«Снежная лавина» — гибрид сирени и спиреи, созданный отечественными селекционерами. Кустарник быстро растёт, не боится засухи и вредителей, а его белоснежные соцветия превращают сад в сказку. Средняя цена саженца — всего 500 рублей, что делает его отличной альтернативой дорогим декоративным растениям.

Садоводы отмечают, что кустарник идеален для живой изгороди и одиночных посадок. Посадил и забыл — а он всё цветёт! Спрос на чудо-кустарник бьёт рекорды!

Ранее мы рассказывали про бюджетный многолетник с шапками цветов. Выдерживает -40 °C, цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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