СМИ: в базе Минздрава заболевших COVID-19 в пять раз больше, чем официально

Журналисты «Медиазоны», «Холода» и «Медузы» (издание признано российскими властями иноагентом) получили информацию из базы Минздрава, созданной для отслеживания ситуации с коронавирусом. Они сообщили, что в реестре заболевшими числятся в пять раз больше пациентов, чем в официальной статистике оперштаба.

Сотрудники СМИ использовали сертификаты переболевших COVID-19, которые выдавал сервис «Госуслуги» для посещения ресторанов в Москве в период, когда для этого требовался QR-код. Электронный документ имеет номер, состоящий из 16 цифр. По данным журналистов, последние восемь из них — порядковый номер пациента в реестре Минздрава. То, что это число отражает общее количество зарегистрированных заболевших коронавирусом по всей стране, расследователям подтвердил источник в одном из региональных минздравов.

Сейчас переболевшим выдаются сертификаты, в которых порядковые номера превышают 29 млн, что почти в пять раз больше, чем официальные статистические данные (шесть миллионов человек). При этом, когда журналисты получили сертификат от человека, выздоровевшего в конце июня 2021 года и имевшего порядковый номер в 27,3 млн, они обратились за комментарием к источнику в одном из федеральных ведомств.

Так и есть, — сказал им информатор в ответ на вопрос, соответствует ли эта цифра количеству записей в реестре переболевших.

Авторы материала отмечают, что сертификат выдаётся после выздоровления пациента, а номер относится к моменту, когда он заболел. Таким образом, число заболевших для последнего выданного сертификата отстаёт на две-три недели от актуального.

При этом, согласно инструкции Минздрава, в реестр вносятся все случаи пневмонии, а также данные о COVID-19, выявленном методом компьютерной томографии. Кроме того, список отражает количество случаев заболевания, но не количество заболевших, так как при повторном заражении создаётся новая запись.

Источник журналистов в одном из федеральных ведомств отметил, что фактически каждый регион самостоятельно решает, как заполнять реестр. Таким образом в нём может быть 20-30% сомнительных случаев ОРВИ. Он добавил, что реестр заполняют честно, но он не предоставляет точных данных. Кроме того, пациентов, у которых диагноз не подтвердился, удаляют из реестра, а их номера присваивают новым заболевшим.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом на запрос журналистов ответили, что цифра в 27 млн действительно фигурирует в системе учёта данных по COVID-19, но отражает количество получивших первый компонент прививки по состоянию на 9 июля. В Минздраве заявили, что комментарий оперштаба отражает позицию ведомства.

24 июня заместитель главы Минцифры Олег Качанов рассказал, что в регистре переболевших около девяти миллионов человек. При этом оперштаб в тот же день сообщал о примерно пяти миллионах переболевших за всё время пандемии.