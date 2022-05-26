СМИ узнали, что в РФ стали чаще платить наличными без Apple и Google Pay «Известия»: россияне стали чаще платить наличными после отключения Apple Pay и Google Pay

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

После отключения в России сервисов безналичной оплаты Apple Pay и Google Pay значительная доля их пользователей перешла на расчёты наличными при оплате покупок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

По данным НАФИ, на оплату наличными перешли 40% пользователей Apple Pay и 35% — Google Pay. При этом 31% владельцев смартфонов с системой Android сообщили, что установили себе приложение Mir Pay, а ещё 7% используют сервис Samsung Pay.

Кроме того, банковскими картами стали пользоваться 96% бывших пользователей Apple Pay и 63% пользователей Google Pay.

Сервисы оплаты Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, из-за санкционных ограничений, введённых после начала спецоперации на Украине.

Также сообщалось, что Apple отключила оплату подписок и приложений в App Store со счетов мобильных телефонов клиентов «МегаФона», Yota и Tele2.