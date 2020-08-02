Навка поздравила Пескова с годовщиной свадьбы

https://static.news.ru/photo/ffdc7c56-d45d-11ea-ab7f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка и Дмитрий Песков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Навка отметила пятую годовщину свадьбы с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым. Она опубликовала трогательное поздравление мужу на своей странице в Instagram.

Песков и Навка поженились в 2015 году, пара отмечает деревянную свадьбу. Олимпийская чемпионка по этому поводу опубликовала снимок со дня бракосочетания.

И пусть так будет всегда! — подписала фото фигуристка.

Навка вспомнила, как проходила их свадьба с Песковым. Это и большой зал, и роскошное платье от Валентина Юдашкина, и даже первый танец молодожёнов.

@tatiana_navka

Поклонники фигуристки остались в восторге от публикации, они присоединились к поздравлениям. Фанаты отметили, насколько красиво пара смотрится вместе, и порадовались, что Навка и Песков испытывают друг к другу настоящие чувства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает себя счастливым человеком благодаря встрече с нынешней женой Татьяной Навкой. Для него, как и для олимпийской чемпионки по фигурному катанию, этот брак не первый.