Навка поздравила Пескова с годовщиной свадьбы

И пусть так будет всегда! — подписала фото фигуристка.
Навка вспомнила, как проходила их свадьба с Песковым. Это и большой зал, и роскошное платье от Валентина Юдашкина, и даже первый танец молодожёнов.
@tatiana_navka
Поклонники фигуристки остались в восторге от публикации, они присоединились к поздравлениям. Фанаты отметили, насколько красиво пара смотрится вместе, и порадовались, что Навка и Песков испытывают друг к другу настоящие чувства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает себя счастливым человеком благодаря встрече с нынешней женой Татьяной Навкой. Для него, как и для олимпийской чемпионки по фигурному катанию, этот брак не первый.