СМИ сообщили о новом «московском деле» после акций в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/108d57a4-5fab-11eb-8f0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прошедшие в субботу акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести к уголовному делу о массовых беспорядках — по аналогичной статье возбуждалось знаменитое «московское дело» в 2019 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как пишет издание, центральный аппарат Следственного комитета России (ЦА СКР) в ближайшее время возбудит дело. Это произойдёт после того, как региональные управления СК соберут первичные материалы и передадут в ЦА. Акции в поддержку Навального прошли в 125 городах, в общей сложности было задержано несколько тысяч человек. По данным СКР, только в Москве задержали 1786 митингующих. Уже открыты дела по ряду статей, в том числе о насилии в отношении полицейских, о хулиганстве, о повреждении имущества, о перекрытии улиц. Также открыты дела и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Накануне президент РФ Владимир Путин в беседе со студентами российских вузов высказался о митингах. Он заметил, что люди имеют право выражать своё мнение, если это происходит в рамках закона. Глава государства посетовал, что к акциям протестов привлекаются несовершеннолетние, которыми, по мнению Путина, отдельные лица попросту прикрываются.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предлагает возбудить уголовное дело против блогера Алексея Навального за использование молодёжи в политических акциях. По мнению депутата, нынешнее молодое поколение достаточно сильно подвержено «всяким лозунгам и технологиям», которые отработаны во многих странах мира.

Цель таких «технологов» — под любым предлогом вывести и, прикрываясь детьми, спровоцировать полицию, уверен политик. И под предлогом того, что силовики, мол, избили детей, вывести на улицы уже и взрослых.