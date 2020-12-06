СМИ: полицейский, стрелявший в девочку, был пьян и домогался её

https://static.news.ru/photo/ef1c69ea-37df-11eb-ae23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Простреливший ногу 13-летней девочке полицейский был пьян и домогался ребёнка.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на видео, которое попало в его распоряжение. На кадрах видно, как мужчина стреляет в воздух, тормошит её и пристаёт к ней. Затем он стреляет ей в ногу. Когда школьница пришла в себя, она начала кричать. На её крики прибежала мать в домашней одежде. Также на записи видно, что девочка, хромая, пытается покинуть место происшествия.

По словам самой девочки, мужчина домогался её. Очевидцы подтвердили, что полицейский пытался затащить девочку в подъезд дома, она кричала.

Как писал NEWS.ru, на Судостроительной улице в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении. По словам соседей, всё началось с криков во дворе, после которых раздались хлопки.

В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о хулиганстве, материалы переданы в органы следствия. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин сообщил, что стрелявший в ребёнка сотрудник ППС будет уволен, писал NEWS.ru.