СМИ: полицейский, стрелявший в девочку, был пьян и домогался её

Простреливший ногу 13-летней девочке полицейский был пьян и домогался ребёнка.
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По словам самой девочки, мужчина домогался её. Очевидцы подтвердили, что полицейский пытался затащить девочку в подъезд дома, она кричала.
Как писал NEWS.ru, на Судостроительной улице в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении. По словам соседей, всё началось с криков во дворе, после которых раздались хлопки.
В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о хулиганстве, материалы переданы в органы следствия. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин сообщил, что стрелявший в ребёнка сотрудник ППС будет уволен, писал NEWS.ru.