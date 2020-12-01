СМИ: новые адвокаты Ефремова не убедили суд смягчить наказание актёру

https://static.news.ru/photo/765ad37c-3472-11eb-80ca-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые адвокаты советского и российского артиста Михаила Ефремова не убедили Московский городской суд в том, что обстоятельства в деле актёра сильно смягчат его вину и могут стать основанием для смягчения наказания.

Вопреки доводам защитников, действия, совершённые по поручению подсудимого Ефремова в части перечисления потерпевшим денежных средств в размере 200 тысяч рублей каждому, суд первой инстанции обоснованно признал в качестве смягчающего обстоятельства, однако счёл, что это не может считаться добровольным возмещением имущественного ущерба и морального вреда, причинённых в результате преступления, — пишет ТАСС со ссылкой на апелляционное определение.

В документе отмечается, инстанция дала такую оценку, учитывая исковые требования старшего сына погибшего, на момент приговора требовавшего от фигуранта свыше 1 млн руб. Все дальнейшие действия, направленные на компенсацию ущерба, артист совершал уже после начала рассмотрения его жалобы.

Накануне Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, составил письмо жене погибшего Сергея Захарова. Как рассказал представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский, послание актёра из СИЗО ему передала вдова. В нём актёра выражает соболезнования, раскаивается в содеянном и просит прощения. Кроме того, осуждённый извинился за своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который на суде говорил «хамские вещи» в адрес семьи покойного. В письме Ефремов также попросил Маргариту Захарову о возможности «стать нормальным отцом своим детям» и пообещал сделать для неё всё, что в его силах.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов был этапирован в ИК-4 Белгородской области. Ранее он содержался на карантине в следственном изоляторе города Белгорода. В этой же колонии ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

У артиста будет возможность работать в заключении, что может стать дополнительным фактором для условно-досрочного освобождения. Он сможет освоить ряд специальностей — электросварщика, токаря, электромонтёра, каменщика и другие, писал NEWS.ru.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулём, стал виновником ДТП 8 июня. В центре Москвы его машина выехала на встречную полосу и протаранила курьерский автомобиль, за рулём которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии наказание смягчили до семи с половиной лет.