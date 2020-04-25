Службу скорой помощи в больнице Улан-Удэ закрыли на карантин

https://static.news.ru/photo/d7586678-877d-11ea-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весь персонал службы скорой помощи больницы № 4 в Улан-Удэ пришлось закрыть в обсерваторе из-за вспышки коронавируса в медучреждении. Как сообщили в республиканском Минздраве, число заражённых в Бурятии достигло 209.

За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых — от очага в городской больнице № 4. В эпидпроцесс вовлечена и служба скорой помощи больницы, — пояснили РИА Новости в Минздраве.

Сейчас власти ищут возможности для замены персонала больницы. Медики пытаются привлечь к работе в городской больнице врачей из других лечебных организаций.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские нашли сбежавшего из инфекционной больницы пациента с коронавирусом в Амурской области. Больного вернули на лечение. Искали мужчину с помощью служебных собак, нарушителю теперь грозит штраф. Пациент сбежал утром в воскресенье, 26 апреля. Чтобы ускорить поиски, врачи были вынуждены позвать кинологов.