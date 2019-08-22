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Судебные иски к бывшим кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву подала служба «М. Такси». Об этом сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Сумму исков он не уточнил, пишет « Политика Сегодня ». Московский метрополитен в четверг также подал иск к Алексею Навальному и некоторым незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму в Коптевский районный суд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иск столичной подземки к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы не нарушает закон и имеет право на существование.

Ранее иски подали Мосгортранс и ГБУ «Автомобильные дороги». Они потребовали от оппозиционеров возмещения убытков и ущерба на 1,2 миллиона и 11,4 миллиона рублей, писал News.ru.