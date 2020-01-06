https://static.news.ru/photo/c6c4eb4c-31ec-11ea-8c22-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Важно не допустить использования крушения украинского самолёта Boeing 737, в результате которого погибли 177 человек, в политических целях. Об этом 8 января заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что причины трагедии ещё только будут анализироваться. До объявления результатов работы по выявлению обстоятельств и причин катастрофы важно не допустить использования произошедшего в политических целях.

Нельзя опуститься до голословных обвинений Тегерана или упражнений в антииранском красноречии, — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Как передавал NEWS.ru, представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.