«Случайность»: глава Внуково о уводе борта с Навальным на запасной аэродром

https://static.news.ru/photo/1128223a-a8b1-11eb-a8fe-96000091f725_660.jpg Фото: Инсаф Басиров/РИА Новости

Глава аэропорта Внуково Виталий Ванцев объяснил, почему самолёт с оппозиционером Алексеем Навальным, который летел из Берлина, увели на запасной аэродром. Борт с мужчиной должен был приземлиться во Внуково, где его ждали многочисленные сторонники, однако в последний момент воздушное судно направили в Шереметьево, пишет РБК.

Это была случайность. Никому в здравом уме и твёрдой памяти не придёт в голову это делать просто так, — заявил Ванцев.

В неделю 17 января, когда лайнер с Навальным должен был приземлиться, авиагавани Шереметьево и Домодедово периодически закрывались. Из-за мощного снегопада, обрушившегося на столицу, персонал аэропортов попросту не успевал очищать ВПП. Тогда Внуково выступало запасным аэродромом.

Но мы тоже неидеальны, и у нас бывают моменты, когда происходят какие-то сбои, — добавил совладелец Внуково.

В момент приземления самолёта с Навальным Внуково временно не могло принимать рейсы из-за того, что во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щёток съехала на грунт и застряла в снегу. Её достаточно быстро вытащили, однако командир борта принял решение увести лайнер на другой аэродром. Вместе с этим же лайнером в Шереметьево ушли ещё три самолёта.

Навального задержали 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В результате оппозиционера приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным. Наказание он отбывает в исправительной колонии № 2 Владимирской области.

Ранее принимать личное участие в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны пожелал заключённый оппозиционер Алексей Навальный.