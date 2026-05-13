Сложно поверить, но эта рыбка под шубой реально диетическая! Готовим полезный и вкусный ужин

Этот рецепт — для тех, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать вкусом. Окунь запекается с томатами, перцем и лимоном, а панировка из сухарей и пармезана добавляет тот самый вау-эффект. Никакой сухой рыбы, никаких пресных овощей.

Что понадобится

500 г филе морского окуня, 1 лимон, 2 помидора, 1 сладкий перец, 1 цукини, 1 баклажан, 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. панировочных сухарей, 50 г пармезана, 3 веточки петрушки, 2 веточки тимьяна, 1/2 ч. л. соли, 1/4 ч. л. черного перца.

Как я готовлю

Филе окуня сбрызгиваю лимонным соком, солю, перчу, оставляю на 5–7 минут. Помидоры на минуту опускаю в кипяток, снимаю кожицу, нарезаю кружочками. Перец, цукини и баклажан режу крупными ломтиками.

Разогреваю сковороду диаметром 26–28 см с 2 ст. л. масла. Обжариваю филе с обеих сторон до золотистой корочки (по 2–3 минуты), перекладываю в огнеупорную форму. В ту же сковороду добавляю 1 ст. л. масла, выкладываю перец, цукини и баклажан. Жарю 5–7 минут, помешивая, солю и перчу.

Петрушку и тимьян мелко рублю, смешиваю с сухарями, тертым пармезаном и оставшимся маслом. На филе выкладываю помидоры, затем обжаренные овощи. Сверху распределяю ароматную смесь. Запекаю при 200 °C 10–12 минут. Подаю горячим с ломтиками лимона.