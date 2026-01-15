Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 12:04

Слойки на кефире с вареньем и штрейзелем: хрустящие, нежные, как из пекарни. Готовим без навыков!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта выпечка — воплощение домашнего уюта. Она пахнет детством, теплой кухней и заботой. Хрустящая крошка, нежное кефирное тесто и сладкие прослойки варенья создают невероятную текстуру и вкус, ради которых стоит повозиться.

Сначала готовлю штрейзель (хрустящую крошку). В миске смешиваю 150 г муки и 150 г сахара. Добавляю 140 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Быстро перетираю пальцами или вилкой до состояния неоднородной масляной крошки. Убираю в холодильник.

Для теста в большую миску просеиваю 600 г муки, добавляю 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Добавляю 250 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Перетираю масло с мукой в крошку. Постепенно, частями, вливаю 300 мл холодного кефира и замешиваю мягкое, не липнущее к рукам тесто. Делю его на 6 равных частей, формирую шарики, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут.

Достаю по одному шарику теста и раскатываю на припыленной мукой поверхности в тонкий прямоугольный пласт толщиной 1–2 мм. Штрейзель делю на 5 частей.

Сборка: на противень с пергаментом кладу первый раскатанный пласт теста. Равномерно посыпаю его одной частью штрейзеля. Слегка прижимаю крошку. Наношу тонкий, почти прозрачный слой густого варенья или джема (около 1–2 ст. л.).

Накрываю вторым пластом теста. Снова слой штрейзеля и варенья. Повторяю, пока не закончатся все 6 пластов теста. Последний, верхний слой теста ничем не покрываю. Аккуратно прижимаю получившийся «пирог» ладонью и убираю в холодильник на 10–15 минут.

Достаю, острым ножом нарезаю на квадраты или прямоугольники. Раскладываю слойки на противне на расстоянии друг от друга. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 18–22 минуты до золотистого цвета. Готовые слойки остужаю и при желании посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
еда
рецепты
десерты
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первых военных из Европы заметили в Гренландии
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков послал Киеву опасный сигнал
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.