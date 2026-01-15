Слойки на кефире с вареньем и штрейзелем: хрустящие, нежные, как из пекарни. Готовим без навыков!

Эта выпечка — воплощение домашнего уюта. Она пахнет детством, теплой кухней и заботой. Хрустящая крошка, нежное кефирное тесто и сладкие прослойки варенья создают невероятную текстуру и вкус, ради которых стоит повозиться.

Сначала готовлю штрейзель (хрустящую крошку). В миске смешиваю 150 г муки и 150 г сахара. Добавляю 140 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Быстро перетираю пальцами или вилкой до состояния неоднородной масляной крошки. Убираю в холодильник.

Для теста в большую миску просеиваю 600 г муки, добавляю 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Добавляю 250 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Перетираю масло с мукой в крошку. Постепенно, частями, вливаю 300 мл холодного кефира и замешиваю мягкое, не липнущее к рукам тесто. Делю его на 6 равных частей, формирую шарики, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут.

Достаю по одному шарику теста и раскатываю на припыленной мукой поверхности в тонкий прямоугольный пласт толщиной 1–2 мм. Штрейзель делю на 5 частей.

Сборка: на противень с пергаментом кладу первый раскатанный пласт теста. Равномерно посыпаю его одной частью штрейзеля. Слегка прижимаю крошку. Наношу тонкий, почти прозрачный слой густого варенья или джема (около 1–2 ст. л.).

Накрываю вторым пластом теста. Снова слой штрейзеля и варенья. Повторяю, пока не закончатся все 6 пластов теста. Последний, верхний слой теста ничем не покрываю. Аккуратно прижимаю получившийся «пирог» ладонью и убираю в холодильник на 10–15 минут.

Достаю, острым ножом нарезаю на квадраты или прямоугольники. Раскладываю слойки на противне на расстоянии друг от друга. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 18–22 минуты до золотистого цвета. Готовые слойки остужаю и при желании посыпаю сахарной пудрой.

