Пожилой слепой пенсионер пожаловался на условия проживания в доме престарелых в Красноярском крае.
Видеоролик с жалобами старика, выложенный в Интернете местным жителем Александром Сологубом,
У слепого и глухого старика в доме престарелых не топят по три дня в 30-градусный мороз, отнимают пенсионную карту и пропивают, — говорится в описании к видео.
Отмечается, что пенсионер проживает в доме престарелых в Идринском районе. По его словам, сотрудники заведения издеваются над ним, заявляют, что он не слепой и однажды он даже вышел на улицу, кричал и звал на помощь.
Ранее NEWS.ru писал, что дом престарелых загорелся в посёлке Сылва Свердловской области. Пожар начался в одной из комнат. Беспомощных пожилых людей спасали, вынося их на руках, четверых вынесли из помещения на носилках. Как выяснили позже спасатели, причиной пожара стал матрас, воспламенившийся у одного из постояльцев.
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