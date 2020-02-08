https://static.news.ru/photo/149fdf24-4a76-11ea-9378-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пожилой слепой пенсионер пожаловался на условия проживания в доме престарелых в Красноярском крае.

Видеоролик с жалобами старика, выложенный в Интернете местным жителем Александром Сологубом, опубликовал канал РЕН ТВ.

У слепого и глухого старика в доме престарелых не топят по три дня в 30-градусный мороз, отнимают пенсионную карту и пропивают, — говорится в описании к видео.

Отмечается, что пенсионер проживает в доме престарелых в Идринском районе. По его словам, сотрудники заведения издеваются над ним, заявляют, что он не слепой и однажды он даже вышел на улицу, кричал и звал на помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что дом престарелых загорелся в посёлке Сылва Свердловской области. Пожар начался в одной из комнат. Беспомощных пожилых людей спасали, вынося их на руках, четверых вынесли из помещения на носилках. Как выяснили позже спасатели, причиной пожара стал матрас, воспламенившийся у одного из постояльцев.